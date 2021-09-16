Дом мексиканского наркобарона Эль Чапо разыграли в лотерею
Источник:Yahoo! News
Национальная лотерея Мексики разыграла дом бывшего наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как Эль Чапо. Это именно тот дом, из которого он сбежал от правозранителей в 2014 году.
Здание, расположенное в городе Кулиакан в штате Синалоа, стало одним из 20 конфискованных домов, которые разыграли в лотерею. Имя победителя не разглашают, известен лишь номер его билета – 1 438 619.
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Победитель получит в свою собственность дом площадью 395 квадратных метров, где расположились 2 спальни, гостиная и гараж. Его стоимость оценивают в 184 тысячи долларов (4,9 миллиона гривен), но участнику лотереи он достался всего за 12 долларов (320 гривен) – именно столько стоил его билет.
Дом Эль Чапо разыграли в лотерею / Фото AFP
После штурма морских пехотинцев в 2014 году дом отремонтировали, камеры наблюдения, которые использовал наркобарон, сняли, а секретный туннель, через который бежал Эль Чапо, забетонировали. Теперь дом полностью пригоден для жизни.
Целью розыгрыша было превратить "обременительную недвижимость с высокими эксплуатационными расходами" на такую, что будет приносить пользу обществу. Ранее дом Эль Чапо пытались продать на аукционе, однако желающих приобрести его не нашлось – вероятно, из-за истории этого места.
Власти Мексики планируют передать вырученные деньги спортсменам, которые в этом году участвовали в Олимпийских и Паралимпийских Играх в Токио.
Что известно об Эль Чапо
- Один из самых известных мексиканских наркобаронов Хоакин Гусман или Эль Чапо был лидером крупнейшего наркокартеля Синалоа. После смерти Усамы бен Ладена в 2011 году стал самым разыскиваемым преступником мира по версии Forbes. Власти США даже объявили вознаграждение в 5 миллионов долларов за поимку Эль Чапо.
- Впервые его арестовали в 1993 году – тогда Эль Чапо приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство и торговлю наркотиками. Подкупив охранников в тюрьме, он жил там роскошной жизнью, а в 2001 году сбежал.
- В следующий раз его арестовали в 2014 году в гостиничном номере в Масатлане. Это произошло через несколько дней после того, как он бежал из своего дома через сеть тоннелей, объединявшую 6 домов.
- Он снова бежал еще до вынесения ему официального приговора суда – в 2015 году. Ему удалось покинуть тюремную камеру через туннель, вырытый его сообщниками.
- В третий раз Эль Чапо схватили после перестрелки в 2016 году, а через год его экстрадировали в США. В 2019 году его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме в Колорадо.
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