Девушка задолжала банку 50 миллиардов долларов после вечеринки с друзьями: как такое возможно

Однажды ночью американка Мэдисон Макгивернн решила проверить баланс своего банковского счета после похода в бар с друзьями. Увиденное ее шокировало – у нее было почти 50 миллиардов долларов задолженности.

Мобильное приложение показал отрицательный баланс с точной суммой 49 999 999 697,98 доллара. Хотя девушка знала, что на ее счету было примерно 76 долларов.

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Мэдисон поделилась этой историей в тиктоке. Девушка показала свою реакцию, когда она впервые увидела эту огромную цифру. Видео стало вирусным и быстро разошлось по сети.

Я хотела бы сказать, что купила Лос-Анджелес, но это не так. Не понимаю, что побудило меня проверить свой счет примерно в 2 часа ночи. Но я увидела долг в 49 миллиардов,

– сказала она.

На следующий день она пошла в банк, чтобы попытаться решить этот вопрос. Там она выяснила, что "к сожалению не получила кредит на 49 миллиардов". Оказалось, что это был стратегический ход банка, направленный на пользователей у которых есть какие-либо проблемы с учетной записью. Так они решили привлечь внимание своих клиентов.

"Это просто ужасный способ привлечь чье-то внимание. Но, слава Богу, у меня нет долга в 50 миллиардов долларов. Это разрешилось, и это все, что имеет значение", – поделилась Мэдисон в еще одном видео.

Эта история получила широкую огласку в сети и СМИ. Журналисты обратились за комментариями в банк, и им сообщили, что причиной этой ситуации стал технический сбой. Он случился на выходных и коснулся ограниченного количества учетных записей клиентов. "Проблема решена, и теперь на этих счетах – правильная сумма", – сказали в банке.