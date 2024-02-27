Настоящее лицо российского диктатора: девушка создала портрет Путина из пенисов

Иллюстратор из Норвегии создала настоящее изделие искусства. Девушка, по имени Иоганна Мартинсен Брюгфьельд сделала портрет Владимира Путина из 40 000 крошечных пенисов.

Девушка работала над этой работой целых 7 месяцев.

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Готовый результат оказался выше ее самой.

Что вдохновило женщину

Иоганна Бригфьельд отметила, что имеет коллегу из Украины. И именно поэтому для нее было важно напомнить, что война не закончилась. Что уже более 2 лет Украина и Европа существует благодаря чрезвычайной силе и смелости украинских воинов.

У меня дислексия, поэтому рисование стало моим способом самовыражения. Я сказала, что хочу нарисовать портрет пенисов, но кто бы этого заслужил?

– сказала девушка.

Она вместе с братом решили, что идеально для этого подойдет российский диктатор. Сперва девушка думала, что на эту иллюстрацию уйдут одни выходные. Но процесс значительно затянулся.



Портрет Путина / Фото nrk.no

Как это произведение искусства восприняли люди

Люди в соцсетях восприняли работу положительно. В комментариях в Instagram и Facebook люди оставляли положительные комментарии. Это и не удивительно.

Напомним, что ранее Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который называет себя американским журналистом. Он начал свой монолог с лекции об "истории". Очевидно, ничего общего с реальностью это не имело.