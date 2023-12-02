Девушка перестала брить подмышки и пользоваться дезодорантом: как это изменило ее жизнь

В современном мире отказ от бритья подмышками и использование дезодоранта часто ассоциируется с негигиеничностью. Однако 20-летняя британка Черри заявляет, что это не так.

Именно отказ от бритья помог ей поверить в себя и начать зарабатывать больше.

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Девушка рассказала, что до своего решения об отказе от бритья у нее была обычная жизнь: училась в университете и работала баристой, чтобы как-то сводить концы с концами. Однако однажды она зарегистрировалась на OnlyFans.

OnlyFans – это молодая соцсеть. Ее в 2016 году создал английский предприниматель и бывший банкир Тим Стокли. OnlyFans работает примерно как Инстаграм и TikTok – одни пользователи создают контент, а другие смотрят, но самое главное отличие в том, что за просмотр всегда нужно заплатить. Поэтому, вероятнее всего, OnlyFans изначально задумывался как соцсеть для продажи интим-фото, хотя создатели все это отрицают.

Пользователи OnlyFans любят неординарный контент. Поэтому, чтобы выделяться из других, девушка решила перестать бриться. Через несколько лет британка поняла, что совсем не обязательно работать на нескольких работах, чтобы хорошо зарабатывать, ведь работа на OnlyFans приносит ей невероятные 29839 долларов в месяц.

И хотя многие называют его "снежным человеком", "челкой" и "мужем", девушка не думает останавливаться. Она уже бросила университет, чтобы больше времени уделять своей новой работе.



Как выглядит девушка / Фото Mirror

Почему девушка решила не бриться

По словам девушки, большую часть жизни она сталкивалась с тем, что ее заставляли бриться, поэтому ей захотелось остановиться и сделать что-то для себя. В результате она отказалась от бритья и использования дезодоранта, поскольку считает это необязательным.

Кроме того, Черри считает, что бритье на самом деле является проявлением двойного стандарта, ведь мужчинам совсем не обязательно брить подмышки, если они не желают этого сами. В то же время, от женщин, как правило, ожидают удаления волос на теле.

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