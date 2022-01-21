Девушка купила потерянные посылки и не угадала: там были товары на 55 000 долларов

Американская блогер купила на аукционе потерянные посылки из интернет-магазинов, не зная что будет внутри. Однако ей повезло и она получила несколько дорогих товаров на сумасшедшую сумму.

Автор ютуб-канала HopeScope по имени Хоуп опубликовала видео, в котором рассказала, что происходит с посылками, которые теряются и остаются никому ненужными. По словам девушки, их отдают на аукцион, где все желающие могут их купить по меньшей цене.

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Это можно назвать разновидностью лотереи. Никто не дает никаких гарантий, что товар в посылке покроет или превысит ее стоимость. Однако нередко люди получают действительно дорогие товары по сравнительно невысокой цене.

Блогер купила большую коробку с потерянными посылками / Скриншот

Именно это произошло с Хоуп, которая приобрела большую коробку с посылками за 7000 долларов (198 270 гривен). Это немалая сумма, однако девушка окупила ее в несколько раз – в ее посылках были товары более чем на 55 000 долларов (1,5 миллиона гривен), хотя некоторые из найденных вещей вызывают сомнения в оригинальности.

Среди самых дорогих вещей в посылках были:

пояса Gucci на сумму 1180 долларов;

обувь Yeezy более чем на 1500 долларов;

кошельки Louis Vuitton более чем на 3000 долларов;

сумка Louis Vuitton за 6600 долларов;

украшения Hermes более чем на 5600 долларов;

3 сумки Hermes по 5000 долларов каждая.

Процесс распаковки посылок Хоуп показала в видео. Оно собрало 1,7 миллиона просмотров, и не удивительно. За эмоциями девушки очень интересно наблюдать.

Блогерша распаковывает потерянные посылки: смотрите видео