С декорациями и праздничным меню: в США появился бар в стиле фильма "Один дома"

Специально к рождественским праздникам бар гостиницы Noelle в Нэшвилле превратили в гостиную дома Маккалистеров из фильма "Один дома". Теперь достаточно зайти в Hidden Bar, чтобы почувствовать себя героем самой новогодней ленты.

Внутри все указывает на то, что Кевин уже остался дома один. Украшенная елка и зажженный камин с носками для подарков уже ждут Санта-Клауса или же "мокрых бандитов".

В баре воссоздали интерьер гостиной Маккалистеров / Фото Мэгги Фостер

Что в меню

Команда бара хорошо потрудилась над праздничным меню, чтобы в полной мере передать атмосферу фильма. Большинство закусок были вдохновлены забавными кулинарными предпочтениями Кевина. В Hidden Bar можно попробовать:

кусочки пиццы Little Noelle's с пеперони и моцареллой;

фаршированные ракушки с сыром;

свинина в чикагском стиле;

ванильное и шоколадное мороженое Sundae Scaries с вишнями и теплым шоколадом.

В баре можно заказать и особенные коктейли – Thirsty for More ("Жажда большего"), в состав которого входят виски, амаро, биттеры, имбирное пиво, малина, лимон, и One, Two… Ten ("Один, два… десять") из рома, пива, апельсинового сока и шоколадных биттеров.





За столом семьи Кевина можно попробовать тематические закуски и напитки / Фото Мэгги Фостер

Все это можно попробовать, сидя за точной копией обеденного стола Маккалистеров. Но гостям заведения следует быть осторожными. Рождество уже совсем скоро, а это значит, что Гарри и Марв приближаются.

