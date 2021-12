З декораціями та святковим меню: у США з'явився бар у стилі фільму "Сам удома"

Спеціально до різдвяних свят бар готелю Noelle у Нешвіллі перетворили у вітальню будинку Маккалістерів з фільму "Сам удома". Тепер достатньо лише увійти до Hidden Bar, аби відчути себе героєм найноворічнішої стрічки.

Всередині, усе вказує на те, що Кевін вже залишився сам удома. Прикрашена ялинка та запалений камін зі шкарпетками для подарунків вже чекають на Санта-Клауса чи на "мокрих бандитів".

У барі відтворили інтер'єр вітальні Маккалістерів / Фото Меггі Фостер

Що у меню

Команда бару добряче попрацювала над святковим меню, аби повною мірою передати атмосферу фільму. Більшість закусок були натхненні кумедними кулінарними вподобаннями Кевіна. У Hidden Bar можна скуштувати:

шматочки піци Little Noelle's з пепероні та моцарелою;

фаршировані мушлі з сиром;

свинина у чиказькому стилі;

ванільне та шоколадне морозиво Sundae Scaries з вишнями та теплим шоколадом.

У барі можна замовити й особливі коктейлі – Thirsty for More ("Жага більшого"), до складу якого входять віскі, амаро, бітери, імбирне пиво, малина, лимон, і One, Two… Ten ("Один, два… десять") з рому, пива, апельсинового соку та шоколадних бітерів.





За столом родини Кевіна можна спробувати тематичні закуски та напої / Фото Меггі Фостер

Усе це можна спробувати, сидячи за точною копією обіднього стола Маккалістерів. Але гостям закладу варто бути обачними. Різдво вже зовсім скоро, тож і Гаррі з Марвом наближаються.

