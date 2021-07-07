Самый высокий в мире: в Дании построили гигантский замок из песка – фото, видео

Самый высокий в мире песчаный замок построили в городе Блокхус, Дания. На конструкцию высотой более чем 21 метр потратили почти 5 тонн песка. Это рекорд - Развлечения

Это на 3,5 метра выше чем предыдущий рекорд, который был установлен в Германии в 2019 году. Высота немецкого замка – 17,66 метра.

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Украшенный узорами замок имеет пирамидальную форму, а вокруг него расположили деревянную конструкцию. Всего на строительство ушло 4860 тонн песка с 10-процентным содержанием глины для прочности. Также его покрыли дополнительным слоем клея, чтобы замок смог простоять большую часть зимнего сезона.









Самый высокий в мире замок из песка / Фото из фейсбука Skulpturparken Blokhus

Жители Блокхуса рады тому, что в их городе появилась такая величественная скульптура. Они утверждают, что песчаный замок отлично вписался в местный колорит.

В Дании построили самый высокий в мире песчаный замок: смотрите видео

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