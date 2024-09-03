Будто с другой планеты: дайверы нашли неизвестных существ в глубинах океана – очаровательные фото

Дайверы в глубинах океанского горного хребта обнаружили 20 новых неизвестных видов морских существ. Произошло это на хребте Наска у западного побережья Южной Америки.

Исследуя глубину около 900 метров, команда получила гораздо больше, чем ожидала.

Смотрите также Врач рассказал, что чувствуют люди после остановки сердца

Так, исследователи обнаружили осьминогов, одного из которых неофициально назвали Каспером.

Команда впервые сняла на камеру живого кальмара Promachoteuthis, род которого настолько редкий, что только три вида были описаны на основе лишь нескольких собранных образцов, некоторые из которых датируются концом 1800-х годов,

– объяснил пресс-секретарь.

Во время экспедиции также были замечены два редких сифонофора Bathyphysa, широко известных как спагетти-монстры, летающие.

"Наши находки подчеркивают удивительное многообразие этих экосистем, одновременно выявляя пробелы в нашем понимании того, как экосистемы подводных гор взаимосвязаны. Мы надеемся, что данные, собранные во время этих экспедиций, помогут сформировать будущую политику, которая сохранит эти нетронутые экосистемы для будущих поколений", – отметил научный сотрудник и морской техник Института океана Шмидта Томер Кеттер.

С момента начала экспедиций в январе команда открыла около 150 ранее неизвестных видов морских существ – в дополнение к 1019 видам, о которых они уже знали, обитающих в этом регионе.

Морские существа, которых нашли дайверы / Фото Schmidt Ocean Institute