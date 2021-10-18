Что смотрят миллиардеры: Илон Маск удивил фанатов топом любимых аниме

У японских мультфильмов аниме есть огромное количество страстных поклонников. Среди них есть как обычные школьники, так и самые известные люди мира. В частности перечнем любимых аниме недавно поделился и миллиардер Илон Маск.

Все началось с того, что Маск написал в твитере о популярной компьютерной игре Genshin Impact. В ответ один из пользователей спросил у бизнесмена, может ли он порекомендовать ему любимые аниме, которые стоит пересмотреть.

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Какие аниме смотрит Илон Маск

В топ Илона Маска вошли "Тетрадь смерти", "Евангелион", "Призрак в доспехах", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке", "Стальной алхимик", "Твое имя". Большинство мультфильмов из этого списка являются безумно популярными, и в кругах поклонников аниме считаются классикой.

Часть подписчиков была в восторге от того, что миллиардер любит мультфильмы аниме, и находит время на их просмотр. Также они дополнили перечень Маска и своими любимыми лентами, поэтому в комментариях к посту собралось огромное количество аниме, которые фанаты жанра рекомендуют посмотреть.

Однако некоторые усомнились в искренности бизнесмена. Подписчики обвинили его в том, что он просто скопировал перечень самых известных аниме в истории. Они убеждены, что этот перечень оказался в определенной степени поверхностным, а знаток жанра должен был назвать не настолько очевидные мультфильмы.

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