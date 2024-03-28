Годзилла и Конг возвращаются: что посмотреть в кино на выходных

Эта неделя обещает быть насыщенной на кинопремьеры. В прокат выйдут несколько долгожданных кинолент, в том числе и фильм "Я, "Победа" и Берлин".

Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на выходных, читайте материал Развлечения 24.

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"Великаны Ла-Манчи"

Жанры: приключения, анимация

Новый мультипликационный фильм расскажет о Дон Кихоте. Главным персонажем стал 11-летний малыш Альфонсо, который, как оказалось, стал наследником Дон Кихота. В один момент ему приходится столкнуться с сильной бурей, способной стереть с лица земли целый город. Чтобы это тяжелое испытание пройти в кратчайшие сроки, Альфонсо берет Викторию и Панчо, и вместе с ними нашел трех воображаемых кроликов, с которыми команда подружилась. Благодаря совместным усилиям им предстоит справиться с древними злодеями, которые давно мечтали захватить Ла-Манш и все прилегающие территории.

Трейлер фильма "Великаны Ла-Манша": смотрите видео

"Годзилла и Конг: Новая империя"

Жанры: фантастика, боевик, приключения

На этот раз могущественному Конгу и бесстрашному Годзилле будет противостоять новая невиданная сила, которая будет угрожать не только их существованию, но и существованию всего мира. Фильм углубится в историю происхождения этих Титанов, тайны Острова Черепа, а также мифическую битву, что помогла создать этих невероятных существ и связала их навеки с человечеством.

Трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя": смотрите видео

"Киллер уходит"

Жанр: триллер

Он был крутым безжалостным киллером – лучшим в своем деле! Но внезапный приговор врачей спутал все карты. Быстрая потеря памяти ставит крест на карьере. Но у него есть незаконченные дела, которые требуют немедленного решения, ведь счет идет на недели...

Трейлер фильма "Киллер уходит": смотрите видео

"Опасная игра"

Жанры: триллер, драма, детектив

Матье всем обязан своему другу Винсенту: домом, работой и даже спасением жизни десять лет назад. Вместе с друзьями они образуют неразлучную четверку и живут безоблачной жизнью на Лазурном берегу. Но верность Матье подвергается испытанию, когда он узнает, что Винсент изменяет своей жене. Когда любовницу Винсента находят мертвой, подозрение охватывает обе пары, а за ней тянется шлейф трусости, лжи и вины.

Трейлер фильма "Опасная игра": смотрите видео

"Оставайся онлайн"

Жанры: драма, детектив

Остросюжетная драма о девушке Кате, которой случайно достается ноутбук незнакомого мужчины. Катя прячется от ракетных обстрелов дома, пытаясь найти владельца ноутбука, исчезнувшего после российских ударов. Рискуя своей жизнью и жизнью близких, Катя пытается спасти незнакомых украинцев. История украинцев, не супергероев, у которых не остается выбора, кроме как стать героями.

Трейлер фильма "Оставайся онлайн": смотрите видео

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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