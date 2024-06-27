Что посмотреть на Кировоградщине: подборка самых интересных локаций

Кировоградщина –это регион с богатой историей, уникальными природными красотами и культурными достопримечательностями, который заслуживает внимания каждого путешественника. Независимо от того, вы любитель истории, природы или просто ищете новые впечатления, Кировоградщине есть что предложить.

Узнайте, что стоит увидеть в Кропивницком, в материале Развлечения 24. Лучшими локациями поделились известные украинские тревел-блогеры, авторы и ведущие ютуб-канала Макс Узол и Оля Манько.

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Бенчиков мельница и лавандовое поле

Бенчиковская мельница – это старинная водяная мельница, которая имеет важное историческое значение для Кировоградщины. Она была построена в XIX веке и с тех пор сохранила свой аутентичный вид. Мельница расположена на берегу реки, что создает идеальные условия для его функционирования.

Сегодня Бенчиков мельница является популярным туристическим объектом, где можно не только увидеть старинное сооружение, но и узнать больше об истории мельничного дела на Кировоградщине. Во время экскурсий посетители могут увидеть внутреннее оборудование мельницы, которое использовалось для помола зерна, и услышать интересные рассказы о его функционировании в прошлом.

А лавандовое поле – это настоящая жемчужина региона. Это место поражает своей красотой и спокойствием, особенно во время цветения лаванды, когда поле превращается в настоящее море фиолетовых цветов. Посетители могут наслаждаться невероятными видами, которые создают ощущение, будто вы оказались во французском Провансе.



Лавандовое поле / Фото Макс Узол и Оля Манько

Вход на лавандовое поле стоит 150 гривен со взрослого и 75 гривен с ребенка. А для военных и местных – бесплатно.

Бенчиков мельница также обустроен инфраструктурой: есть кафе с фирменным лавандовым лимонадом и сувенирная лавка с огромным разнообразием изделий.

Театр имени Кропивницкого

Театр имени Кропивницкого был основан в 1882 году, когда Марк Кропивницкий создал первую украинскую профессиональную труппу. Вообще в этом театре удалось собрать сливки отечественной сцены того времени. Кроме Заньковецкой играли: Михаил Старицкий, Ефросинья Зерницкая, братья Тобилевичи – Карпенко-Карый, Саксаганский и Садовский. А музыку к 11 пьесам написал Николай Лысенко. Сейчас в репертуаре театра – много интересных спектаклей.

Сейчас репертуар театра включает многочисленные постановки по произведениям классических украинских и мировых авторов. Спектакли по пьесам Тараса Шевченко, Ивана Котляревского, Николая Гоголя и других выдающихся писателей всегда собирают полные залы.



Театр имени Кропивницкого / Фото Макс Узол и Оля Манько

Дендропарк

Дендропарк в Кропивницком – это одно из самых посещаемых и любимых мест отдыха для жителей города и туристов. Благодаря своей живописной природе, многочисленным удобствам и разнообразным развлечениям, парк привлекает посетителей в любое время года.

Весной и летом парк превращается в настоящее царство цветов, где можно увидеть различные виды растений, включая тюльпаны, розы, нарциссы и другие цветущие растения. Яркие цветочные клумбы и оранжереи создают незабываемую атмосферу и придают парку особую привлекательность.

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