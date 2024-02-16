"Боб Марли: Одна любовь" и другие новинки: кинотеатры Украины обновили афишу
Украинские кинотеатры обновили киноафишу. Теперь украинцы наконец-то могут увидеть на больших экранах драму "Боб Марли: Одна любовь".
Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на выходных, читайте материал 24 Канала.
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"Боб Марли: Одна любовь"
Жанр: драма
Откройте для себя историю Боба Марли о преодолении трудностей и путешествия, связанные с его революционной музыкой.
Трейлер фильма "Боб Марли: Одна любовь": смотрите видео
"Лучший нянь"
Жанр: комедия
Виктор – успешный фокусник. Карьера на подъеме, он собирает полные залы. Наконец ему предложили мировое турне! Но есть одна мелочь – маленький ребенок, за которым надо ухаживать, потому что он дома и за маму, и за папу. Поиски няни провалились, и единственный вариант – звать дедушку..
Трейлер фильма "Лучший нянь": смотрите видео
"Марс-экспресс"
Жанры: фантастика, детектив, анимация
Марс, далекое будущее. Два частных детектива – человек Алин Руби и андроид Карлос Ривера, реплика ее покойного мужа – разыскивают студента, который создал код, который снимает с роботов этические ограничения.
Трейлер фильма "Марс-экспресс": смотрите видео
Добавим, что 14 февраля 2024 года в кинопрокат Украины вышли такие фильмы: "Уроки толерантности", "Вкус страсти", "Мадам паутина".