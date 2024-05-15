Употребляем правильно: что такое "кринж" и откуда оно взялось

Слово "кринж" быстро вошло в современный словарь молодежи. Этот термин используется для описания чувства дискомфорта или смущения, которое человек испытывает, наблюдая за чем-то неудобным или неприятным.

О том, откуда взялось это слово и как его правильно употреблять – читайте в материале Развлечения 24.

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Происхождение и эволюция термина

В английском языке от слова "cringe", что в переводе означает "сжаться" или "чувствовать стыд", "кринж" стало символизировать ощущение внутреннего стыда от социально неловких ситуаций.

Слово имеет староанглийские корни, где оно употреблялось в значении "сгибаться" или "склоняться" перед авторитетом. Однако, современное употребление слова значительно отличается от его первоначального значения. В 21 веке "кринж" стало популярным благодаря социальным сетям и платформам для обмена видео, таким как YouTube, где люди начали маркировать неловкие или жалкие видео как "cringeworthy" (вызывающее кринж).

Культурное значение

В молодежном сленге "кринж" часто используется для описания ситуаций, которые вызывают социальное неудобство или неприятность. Это может включать все, от неуклюжего разговора до неудачной шутки или неловкого момента в публичном выступлении. Употребление этого слова может также иметь понижающий или критический оттенок, что указывает на осуждение чьих-то действий как неуместных или достойных осуждения.

Пример использования сленга: смотрите видео

Итак, "кринж" является более чем просто модным словом в молодежном жаргоне; это феномен, который отражает изменения в том, как мы воспринимаем и взаимодействуем с социальными ситуациями. Оно играет значительную роль в культурном диалоге, указывая на смещение в наших коллективных ожиданиях к поведению и взаимодействиям в современном мире.