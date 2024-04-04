Цвет, который мы выбираем для окружающего нас пространства, может многое сказать о нашей личности, настроении и эмоциях. Выбор между теплыми и холодными цветами для стен может отразить, как вы воспринимаете мир вокруг себя и как взаимодействуете с ним.