Пройдите этот тест от Развлечения 24, чтобы узнать больше о себе.

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Перед вами 4 изображения глаз разных цветов. Посмотрите на них внимательно и выберите тот цвет, который соответствует вашим глазам или больше всего вам нравится. Ваш выбор поможет раскрыть ваши черты характера.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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