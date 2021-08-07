В Чикаго устроили гонки 70 000 резиновых уточек: фото, видео

70 тысяч желтых резиновых уточек в очках для плавания выпустили в реку Чикаго в четверг, 5 августа. Это сделали в рамках благотворительной акции, направленной на сбор средств для организации Special Olympics Illinois, что помогает спортсменам с особыми потребностями.

Гонки игрушечных уточек

Игрушки соревновались за первенство в гонках на воде. Каждую из этих уточек "усыновили" жители Чикаго или гости города, заплатив по 5 долларов.

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70 000 уточек высипали в реку из грузовика / Фото Chicago Sun Times

Те люди, чьи уточки прибыли к финишу первыми, получили призы. За первое место организаторы подарили победителю автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года, за второе – отдых в Мексике по системе "все включено", а за третье – 200 долларов.

Специально для гонок часть реки оградили барьерами, чтобы утки не потерялись и не уплыли в открытую воду. После соревнований все игрушки выловили назад, чтобы не вредить окружающей среде.



После гонок все уток выловили / Фото Chicago Sun Times

Остальные собранных денег, а это более 310 000 долларов, пойдет в фонд помощи спортсменам с особыми потребностями. Организация Special Olympics Illinois устраивает тренировки и соревнования по 18 различным видам спорта для детей и взрослых с нарушениями интеллектуального развития.

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