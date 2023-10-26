Блоггер сбросил с вертолета миллион долларов: сотни людей собирали деньги в пакеты

Блогер Камил Бартошек, которого в сети знают под псевдонимом Kazma, устроил эпическое зрелище. Он сбросил над полем в Чехии миллион долларов.

Первоначально Бартошек планировал отдать эти деньги победителю его авторского квеста. Но эта задача оказалась для его поклонников слишком сложной.

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Почему блоггер сбросил миллион с вертолета

Камил обещал огромную сумму за расшифрованный код в его фильме "Onemanshow: The Movie". Впрочем, никто так и не смог этого сделать. Бартошек решил, что все равно позволит своим подписчикам "побороться" за этот миллион. Тем пользователям, которые поделились по электронной почте, он переслал особый шифр – с координатами.

Оказалось, что это поле у чешского города Лиса над Лабем. Блогер договорился, чтобы в определенный день над ним с вертолета сбросили миллион долларов.

Все это транслировали в сети

В соцсетях поделились трансляцией этого действа. На видео, которым поделились поклонники Бартошека, виден момент, как с вертолета спускают большой сундук – дальше он раскрывается и оттуда выпадают доллары.

Люди собирают деньги в поле: смотрите видео

По информации СМИ, сотни людей пришли на это поле. Им понадобилось меньше 60 минут, чтобы собрать все банкноты. Они собирали деньги в пакеты (спойлер: некоторые – в очень большие пакеты).



Люди собирают деньги в поле / Скриншот с видео