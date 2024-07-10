Чайка напала на блогера в Италии и украли ее сэндвич: курьезное видео

Тайско-французский блогер и известный автор контента JustKeth попала в забавную ситуацию во время стрима на Twitch. В этот момент на нее напала агрессивная чайка, которая пыталась украсть сэндвич.

Инцидент произошел посреди площади в Венеции (Италия), а соответствующее видео быстро стало вирусным в социальной сети Х (бывший Twitter).

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Во время стрима JustKeth рассказывала о своем удивительном путешествии и собиралась перекусить на берегу реки. Как только она начала распаковывать свой сэндвич, к ней подлетела стая чаек, и одна из них попыталась "украсть" еду прямо из рук инфлюенсерки.

Блогерша начала кричать, испугав людей вокруг. После того, как она положила камеру, птицы окружили ее, пытаясь забрать остатки пищи, поэтому ей пришлось выбросить сэндвич, чтобы избежать нового нападения.

Один из местных жителей подошел к туристке, чтобы помочь отогнать птиц, а потом дал простой совет: "Не ешьте на улице".

Чайки напали на блогера в Италии и украли ее сэндвич: смотрите видео

Это видео быстро набрало популярность в социальных сетях, и зрители начали делиться своими впечатлениями от увиденного в комментариях:

"Клянусь, каждый клип с этой стримершей заканчивается тем, что на нее нападают животные";

"Сначала летучая мышь, теперь чайки. Что дальше?";

"Мир, в котором мы живем, такой опасный";

"Чайки – это смешно, абсолютная глупость, но я посмеялся".

В конце концов, JustKeth сообщила, что не пострадала в результате этого инцидента и отнеслась к ситуации с юмором.