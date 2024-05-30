Мужчина показал бургер 1995 года, который неподвластен времени: как он выглядит

Уже не впервые пользователи соцсетей наблюдают за тем, как бургеры и другая продукция McDonald's хранится чрезвычайно долго. Тогда как обычная булочка или овощи испортятся за несколько дней, бургер McDonald's продолжает иметь товарный вид в течение долгих лет.

Таким наблюдением поделились друзья Кейси Дин и Эдуардс Нитс из Австралии.

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Они заказали бургер с сыром в 1995 году в McDonald's в Аделаиде. Друзья сохраняли его в течение долгих лет, чтобы увидеть, изменится ли он со временем. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что булочка с котлетой почти не претерпела изменений.

Австралийские друзья сразу же окрестили бургер "бессмертным". Они предполагают, что это – самый старый гамбургер в мире, однако официального подтверждения этого нет.

Как изменился бургер за 30 лет

За почти 30 лет бургер практически не претерпел серьезных изменений. Удивительно, но он не имел признаков плесени или неприятного запаха, хотя и немного уменьшился в размере.



Как выглядит 30 летний бургер / VCG Photo

Австралиец настолько привязался к бургеру, что отказался его продавать за любую цену.

Как это комментируют в McDonald's

Представители компании McDonald's объясняют долговечность своего гамбургера сухой средой, которая препятствует развитию плесени и бактерий.

Еда, приготовленная дома, которую обезводили, может иметь аналогичные результаты. Посмотрите внимательнее: гамбургеры, которые вы видите, вероятно, высохшие и обезвоженные, и совсем не такие, как в день, когда их купили,

– заявили они.

Ранее мы писали о мужчине, который заказал в McDonald's тройной чизбургер, исключив все ингредиенты.

За этот эксперимент он заплатил 5,39 доллара, плюс 11 долларов за доставку и 3 – сервисного сбора.

Получив заказ, он не удивился, найдя лишь пустую коробку.