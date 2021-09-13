Будто в видеоигре: 15 фото, которые выглядят, как сбой системы в реальном мире
Источник:Reddit
Каждый, кто хотя бы раз имел дело с видеоиграми, встречался с программными ошибками, из-за которых картинка выглядит несколько странно и нереалистично. Однако похожие вещи можно увидеть не только в видеоиграх, но и в реальной жизни, и в таком случае это выглядит не просто еще и довольно жутко.
Развлечения 24 подготовили для вас подборку фото, которые выглядят, как баги и фотошоп. Но их авторы утверждают, что снимки настоящие, а виной тому, что на них изображено, – физические явления и обман зрения. Приготовьтесь удивляться!
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"Это тень от двух разных деревьев на стоянке возле моего дома"
Фото Reddit / UnholyFire23
"8-битный песик"
Фото Reddit / ClassicDimension
"Мой друг заметил пиксельный сбой в матрице"
Фото Reddit / ssigea
"Это фото бампера, сделанное после аварии. Но похоже на автомобиль, который движется с другого измерения"
Фото Reddit / Vatramint
"Это здание выглядит просто как стена с окнами"
Фото Reddit / JelaniKazu
"Часть облаков имеет плохое разрешение"
Фото Reddit / iamfromprague
"Эффект плавающего льда, созданный наводнением"
Фото Reddit / Willyyz
"Это фото выглядит так, будто состоит их двоих, но это не так"
Фото Reddit / _jackkk
"Из-за этого узора кажется, что пол обрывается"
Фото Reddit / starlinguk
"Кажется, будто кто-то не дорисовал карту"
Фото Reddit / _njhiker
"Это не глюк, это мечеть Джама Масджид в Ахмадабаде"
Фото Reddit / jatadharius
"Дерево не в фокусе"
Фото Reddit / gigsa0
"Тени не отображаются должным образом"
Фото Reddit / PVTZzzz
"Думаю, что здесь случился сбой в матрице"
Фото Reddit / LadyTogruta
"Загрузка – 90%"
Фото Reddit / stoin29
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