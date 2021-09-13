Будто в видеоигре: 15 фото, которые выглядят, как сбой системы в реальном мире

Каждый, кто хотя бы раз имел дело с видеоиграми, встречался с программными ошибками, из-за которых картинка выглядит несколько странно и нереалистично. Однако похожие вещи можно увидеть не только в видеоиграх, но и в реальной жизни, и в таком случае это выглядит не просто еще и довольно жутко.

Развлечения 24 подготовили для вас подборку фото, которые выглядят, как баги и фотошоп. Но их авторы утверждают, что снимки настоящие, а виной тому, что на них изображено, – физические явления и обман зрения. Приготовьтесь удивляться!

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"Это тень от двух разных деревьев на стоянке возле моего дома"

Фото Reddit / UnholyFire23

"8-битный песик"

Фото Reddit / ClassicDimension

"Мой друг заметил пиксельный сбой в матрице"

Фото Reddit / ssigea

"Это фото бампера, сделанное после аварии. Но похоже на автомобиль, который движется с другого измерения"

Фото Reddit / Vatramint

"Это здание выглядит просто как стена с окнами"

Фото Reddit / JelaniKazu

"Часть облаков имеет плохое разрешение"

Фото Reddit / iamfromprague

"Эффект плавающего льда, созданный наводнением"

Фото Reddit / Willyyz

"Это фото выглядит так, будто состоит их двоих, но это не так"

Фото Reddit / _jackkk

"Из-за этого узора кажется, что пол обрывается"

Фото Reddit / starlinguk

"Кажется, будто кто-то не дорисовал карту"

Фото Reddit / _njhiker

"Это не глюк, это мечеть Джама Масджид в Ахмадабаде"

Фото Reddit / jatadharius

"Дерево не в фокусе"

Фото Reddit / gigsa0

"Тени не отображаются должным образом"

Фото Reddit / PVTZzzz

"Думаю, что здесь случился сбой в матрице"

Фото Reddit / LadyTogruta

"Загрузка – 90%"

Фото Reddit / stoin29

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