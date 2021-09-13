Розваги 24 підготували для вас добірку фото, які виглядають, як баги та фотошоп. Але їхні автори стверджують, що світлини справжні, а виною того, що на них зображено, є фізичні явища та обман зору. Тож приготуйтеся дивуватися!
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"Це тінь від двох різних дерев на стоянці біля мого будинку"
Фото Reddit / UnholyFire23
"8-бітний песик"
Фото Reddit / ClassicDimension
"Мій друг помітив піксельний збій у матриці"
Фото Reddit / ssigea
"Це фото бампера, зроблене після аварії. Але схоже на автомобіль, який рухається з іншого виміру"
Фото Reddit / Vatramint
"Ця будівля виглядає, як стіна з вікнами"
Фото Reddit / JelaniKazu
"Частина хмар має погану роздільну здатність"
Фото Reddit / iamfromprague
"Ефект плаваючого льоду, створений повінню"
Фото Reddit / Willyyz
"Це фото виглядає так, ніби складається з двох, але ні"
Фото Reddit / _jackkk
"Через цей узор здається, що підлога обривається"
Фото Reddit / starlinguk
"Здається, ніби хтось не домалював карту"
Фото Reddit / _njhiker
"Це не глюк, це мечеть Джама Масджид в Ахмадабаді"
Фото Reddit / jatadharius
"Дерево не в фокусі"
Фото Reddit / gigsa0
"Тіні не відбиваються відповідним чином"
Фото Reddit / PVTZzzz
"Думаю, що тут стався збій у матриці"
Фото Reddit / LadyTogruta
"Завантаження – 90%"
Фото Reddit / stoin29
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