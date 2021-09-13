Розваги 24 підготували для вас добірку фото, які виглядають, як баги та фотошоп. Але їхні автори стверджують, що світлини справжні, а виною того, що на них зображено, є фізичні явища та обман зору. Тож приготуйтеся дивуватися!

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"Це тінь від двох різних дерев на стоянці біля мого будинку"

Фото Reddit / UnholyFire23

"8-бітний песик"

Фото Reddit / ClassicDimension

"Мій друг помітив піксельний збій у матриці"

Фото Reddit / ssigea

"Це фото бампера, зроблене після аварії. Але схоже на автомобіль, який рухається з іншого виміру"

Фото Reddit / Vatramint

"Ця будівля виглядає, як стіна з вікнами"

Фото Reddit / JelaniKazu

"Частина хмар має погану роздільну здатність"

Фото Reddit / iamfromprague

"Ефект плаваючого льоду, створений повінню"

Фото Reddit / Willyyz

"Це фото виглядає так, ніби складається з двох, але ні"

Фото Reddit / _jackkk

"Через цей узор здається, що підлога обривається"

Фото Reddit / starlinguk

"Здається, ніби хтось не домалював карту"

Фото Reddit / _njhiker

"Це не глюк, це мечеть Джама Масджид в Ахмадабаді"

Фото Reddit / jatadharius

"Дерево не в фокусі"

Фото Reddit / gigsa0

"Тіні не відбиваються відповідним чином"

Фото Reddit / PVTZzzz

"Думаю, що тут стався збій у матриці"

Фото Reddit / LadyTogruta

"Завантаження – 90%"

Фото Reddit / stoin29

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