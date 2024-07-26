Спор на 20 евро: турист на Тенерифе прыгнул в фонтан, чем разозлил местных

Британский турист на Тенерифе прыгнул в фонтан за 20 евро. Своим поступком он разозлил местных жителей.

Курьезный момент друзья парня снимали на видео. Некоторые местные жители выразили печаль из-за того, что фонтан не был сухим.

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Как британский турист разозлил местных на Тенерифе

Британский турист на Канарских островах разозлил местных жителей своим нелепым поступком. Инцидент произошел в Сафари-центре на Тенерифе, где молодой британец, одетый в красные шорты и белые шлепанцы, прыгнул в Фонтан Америки на спор за 20 евро.

Событие было снято на видео его друзьями и опубликовано в TikTok. На видео видно, как молодой человек, обнаженный до пояса, настраивается на прыжок, когда его товарищи машут перед ним купюрой в 20 евро.

Он пробегает к фонтану мимо покупателей и ныряет в него, что вызвало массовый всплеск воды. Его друзья поддерживают и смеются, когда он принимает победную позу в фонтане.

Турист пригнул в фонтан за 20 евро: смотрите видео

Впрочем, радость была недолгой, ведь сотрудник центра быстро схватил его за руку и перетащил через край фонтана, а охранник подошел, чтобы вывести парня.

Этот поступок вызвал возмущение среди местных жителей, которые уже устали от плохого поведения некоторых туристов, повышающих стоимость жизни на острове.

Жители Тенерифе назвали парня неуважительным и выразили свое недовольство его действиями. Некоторые даже выразили сожаление, что фонтан не был сухим, когда турист нырнул в него, сообщает Canadian Weekly.