Британская пенсионерка нашла в своем саду живого тюленя: как он там оказался

Недавно 72-летняя британка Энн Пейдж вышла со своего дома и была поражена неожиданным гостем, которого она увидела. Настоящий живой тюлень лежал на траве в ее саду по меньшей мере в 32 километрах от моря.

Женщина вышла в сад, чтобы полить растения, около 7:30 утра. Она делает это каждый день, но на этот раз все пошло не по плану. Пенсионерка сразу же заметила большого тюленя на ее газоне.

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Мы просто смотрели друг другу в глаза. Я оставила свою лейку и вернулась в дом. Но потом вышла снова, потому что не могла поверить в то, что вижу,

– рассказала Энн Пейдж.

Женщина живет в Линкольншире, ее дом расположен по меньшей мере в 32 километрах от моря. Она предполагает, что тюлень переплыл реку Уитхэм, а затем реку Скирт, что в 6,5 километрах от дома Энн Пейдж.

На помощь пенсионерке пришел ее сын Роб. Он вызвал полицию, и вскоре полицейский Мартин Грин вместе с сотрудником Королевского общества защиты животных прибыли к дому. Они забрали тюленя из сада Энн Пейдж и увезли его обратно к морю.

"Я бы сказал, что он весил 60 – 70 килограммов. Загрузить его в фургон было непросто", – сказал Мартин Грин. Также он отметил, что за 23 года службы в полиции встречал тюленей трижды.



Полицейский Мартин Грин с Денди / Фото Daily Mail

Как выяснилось позже, позагорать в саду Энн Пейдж прибыла тюлениха по имени Денди. Это уже не первый курьезный случай с ее участием. В 2020 году она запрыгнула на доску для серфинга к женщине во время тренировки в британском Бостоне. Инструктор Фил Мэй успел снять этот забавный момент на видео.

Денди запрыгнула на доску: смотрите видео