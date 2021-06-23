Британец сложил в столбик пять конфет M&M и установил мировой рекорд Гиннесса

23-летний британец давно мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса. И карантин помог ему воплотить свою мечту в жизнь.

23-летний Уилл Катбилл из Солихалла, Англия, заявил, что ему понадобились часы практики, прежде чем он смог побить необычный мировой рекорд Гиннесcа. Во время третьего карантина в январе он составил в столбик пять конфет M&M.

Это интересно Заработать миллионы на игре: истории самых влиятельных джазменов

Эта идея пришла британцу в голову во время поедания сладостей M&M. Парню было скучно, и он решил сложить их одну на одну. Уилла заинтересовало, был ли мировой рекорд до этого, поэтому он поискал в сети и обнаружил, что больше всего конфет в столбике было четыре. И поскольку во время локдауна ничего не работало, пабы были закрыты и парню нечего было делать, он взялся устанавливать новый мировой рекорд.

Уилл, который всю жизнь мечтал увидеть свое имя на страницах всемирно известной книги, рассказал, что ему понадобились часы попыток, прежде чем он смог побить необычный рекорд Гиннесса. Все свои попытки британец снимал на видео в течение двух – трех часов, прежде чем ему удалось получить свой столбик из пяти M&M.

Когда мне наконец удалось собрать пять M&M, я был в полном восторге. Я подумал: "Боже мой, я действительно сделал это". Пять M&M звучит не так уж много, но это было почти невозможно. Поэтому я был в восторге, когда мне это удалось. Я думал о попытке шесть, но шансов нет. Пять было довольно сложно,

– сказал Уилл.

Когда рекорд Уилла официально подтвердили, он сказал, что это"совершенно потрясающе".

Это настоящее безумие, я могу теперь сказать, что я обладатель титула Книги рекордов Гиннесса! Это то, о чем я мечтал всю свою жизнь! Я добавляю это прямо в биографию Insta,

– поделился впечатлениями британец.

К теме 60 обнаженных прыжков с парашютом за 24 часа: американец установил мировой рекорд