Мужчину из Британии прозвали "Властелином колец" за добрые поступки: как он помогает людям

Британца по имени Даррен Уайлс прозвали "Властелином колец" за его умение находить потерянные драгоценности и возвращать их законным владельцам. Недавно он сделал свою 200-ю находку.

51-летний британец занимается этим уже 12 лет. Самая необычная вещь, которую ему приходилось возвращать – кольцо с прахом мальчика.

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Немало своего времени британец проводит на пляже. Он обследует берег и ныряет в воду, чтобы найти потерянные сокровища:

обручальные кольца,

серьги,

часы и многое другое.



Мужчину прозвали "Властелином колец" / The Mirror

Мужчина также находил ключи от машины и мобильный телефон, который работал после недельного пребывания под водой. Он часто приходит на пляж посреди ночи, чтобы воспользоваться лучшими условиями прилива для своих поисков. Его 199-й находкой стало кольцо с черепом, потерянное на пляжном мероприятии в Пуле, а 200-й – причудливый нож, который женщина потеряла, когда готовила еду для своей собаки.

Самым ярким событием для него стало воссоединение Джордана Дженкинса с утерянным кольцом, в котором содержался прах его младшего брата Оуэна, на пляже Борнмута. Мальчик погиб в возрасте 12 лет в 2017 году, пытаясь спасти двух тонущих девочек,. Даррен нашел драгоценность за десять минут поисков.

Я не могу представить себе более эмоциональный подарок, чем этот. Женщина потеряла обручальные кольца своих покойных матери и бабушки во время купания и была так рада, что я нашел их. Меня не всегда сопровождает успех, и, отправляясь на поиски, я всегда стараюсь не слишком надеяться, иначе можно просто разочароваться,

– добавил мужчина.

Ранее мы писали о коллекционере монет Джоне Тернере, который проверяя мешки с пожертвованиями, нашел серебряную монету датированную 1813 годом. Интуиция подсказала мужчине, что находка может иметь большую ценность.