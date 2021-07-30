Французский модный бренд обвиняют в плагиате образов львовского бездомного Славика: фото

Украинский фотограф Юрий Дячишин обвинил модный французский бренд Vetements в плагиате образов львовского бездомного Славика. Дизайнеры и раньше вдохновлялись его стилем, но по крайней мере упоминали об этом в комментариях СМИ. Однако с выпуском новой коллекции они не сделали и этого.

По словам фотографа, Славик с особым чувством стиля вдохновил многих модельеров, хотя не все из них в этом признаются. Но похоже, что особенно образы бездомного импонируют бренду Vetements.

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Недавно они выпустили новую коллекцию своего дочернего бренда VTMNTS, и представленная ими одежда очень похожа на вещи из гардероба Славика.

На этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-past,

– написал в соцсетях Юрий Дячишин.

Сравнение образов Славика и коллекции VTMNTS / Коллажи из фейсбука Slavik's Fashion

Подобная ситуация уже случалась с этим брендом в 2016 году, когда один из образов Славика также стал для них вдохновением. Однако тогда дизайнеры публично вспомнили об этом в коментарии для Vogue Paris.

Что известно о львовском бездомном Славике Бездомный Славик со Львова стал известным благодаря проекту Юрия Дячишина под названием "Мода Славика". В течение 2011 – 2013 годов фотограф сделал около 100 портретов бездомного мужчины, который почти никогда не ходил в одинаковой одежде и часто менял прическу и форму бороды.

Последний раз Юрий Дячишин видел Славика еще в 2013 году. С тех пор о нем и его судьбе ничего не было известно.

О проекте "Мода Славика" написали тысячи изданий со всего мира, включая Vogue Paris, The Telegraph, Esquire.

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