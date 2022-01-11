Братья из Индии устроили для собаки грандиозную вечеринку за 10 000 долларов: их арестовали

Братья из Индии устроили масштабную вечеринку по случаю 2-го дня рождения их собаки Эбби. Однако мероприятие пошло не по плану – вместо грандиозного празднования они оказались в тюремной камере.

В общей сложности Чираг и Урвиш Патель потратили на организацию вечеринки почти 10 000 долларов (275 000 гривен). В эту сумму входила еда для гостей, декорации, работа оркестра и певца и многое другое. Организаторы продумали все, но забыли, что должны соблюдать карантинные правила.

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Место проведения было украшено шариками, цветами и фотографиями четырехлапой именинницы. Владельцы собаки разрезали торт, а гости танцевали под зажигательную музыку. Конечно, собравшиеся снимали фрагменты вечеринки на видео и делились ими в соцсетях. Именно это и испортило празднование.

Кадры с вечеринки дошли до полицейских, после чего они посетили праздник. По словам правоохранителей, организаторы нарушили установленный комендантский час, гости были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, братья Патель не получили обязательного разрешения на проведение вечеринки.

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Мужчин оштрафовали за нарушение карантинных ограничений по нескольким пунктам, а также арестовали. Вечеринка завершилась в самом разгаре.

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