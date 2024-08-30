Российский бортпроводник едва не сломал руку, когда показывал использование спасательного жилета

Бортпроводник "Уральских авиалиний" настолько тщательно показывал, как пользоваться спасательным жилетом, что чуть не сломал руку и попал в больницу прямо из самолета.

Об инциденте сообщили российские телеграмм-каналы.

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Известно, что курьезный случай произошел с рейсом Сочи – Казань. Экипаж перед вылетом демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в частности жилеты. Один из российских бортпроводников так старательно показывал, как пользоваться спасательным жилетом, что едва не сломал себе руку.

Во время демонстрации он почувствовал сильную боль. Airbus A320 со 163 пассажирами на борту вернули на стоянку из-за горе-бортпроводника. К сожалению, видео инцидента в сети нет. Вероятно все произошло молниеносно быстро.

В каком состоянии бортпроводник

Бортпроводника оперативно доставили в больницу, где сделали операцию. Оказалось, что у сотрудника "Уральских авиалиний" "вылетел" сустав левого плеча.