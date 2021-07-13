Ради контента: блогер запрыгнул в вольер носорогов в зоопарке и пожалел об этом – видео

Тиктокер Ральф Ви Йи Кай, больше известный под псевдонимом ralphwee_, запрыгнул в вольер белых носорогов в зоопарке Сингапура, сделал сальто и быстро выбежал оттуда. Видео с прыжком он опубликовал в социальных сетях, и оно быстро стало вирусным.

Это случилось более полугода назад – еще в декабре 2020 года. 19-летний Ральф мог бы уже и забыть о своем поступке, но недавно он был вынужден вспомнить и даже пожалеть о нем.

Это интересно Почему слоты стали самыми популярными игровыми автоматами во всем мире

Сейчас сальто Ральфа может вылиться в уголовное дело. В воскресенье, 11 июля, полиция Сингапура опубликовала заявление, о том, что парню выдвигают обвинения в незаконном проникновении в вольер.

Публикация видео вызвала неоднозначную реакцию у пользователей сети. Большинство из них не оценили поступок Ральфа и назвали его поведение "безответственным". Ролик не обошла вниманием и организация "Заповедники дикой природы Сингапура", которая управляет зоопарком.

Это безрассудный и бездумный акт, который является социально безответственным, чрезвычайно опасным и просто неуважительным к дикой природе и нашим животным,

– заявили представители организации.



Белые носороги / Фото из википедии

Белые носороги – млекопитающие, которые внесены в Красный список "животных, находящихся под угрозой исчезновения" Международного союза охраны природы.

В сообщении правоохранителей говорится, что видео сняла 18-летняя девушка, а Ральф опубликовал его в тиктоке. Позже оригинальный ролик исчез из тиктока, однако остался в других социальных сетях.

Это не спасло блогеров от последствий необдуманного поступка. Девушке, которая снимала видео, вынесли предупреждение за подстрекательство к преступлению, а парню предъявлено обвинение. Ему грозит тюремное заключение на срок до 3 месяцев и штраф в 1500 долларов.

"Полиция занимает решительную позицию в отношении лиц, которые грубо нарушают правила и осуществляют эгоистические поступки, что ставят под угрозу их жизни", – заявили правоохранители.