Блогер отсканировал разные банкноты и был шокирован: что было внутри

Выпускник экономического факультета и видеоблогер Арун Майни показал, что на самом деле произойдет, если человек решит реализовать идею скопировать банкноту.

Блогер взял несколько купюр: доллар, евро, британский фунт и японская иена.

Смотрите также Какие депозиты принесут самую высокую прибыль в сентябре

Однако когда он отсканировал деньги, то увидел надпись: "Оригинал не может быть скопирован". Также на купюрах был специфический узор., известен как созвездие Эвриона из-за сходства с созвездием Ориона. Блогер отметил, что ни один сканер не позволил скопировать деньги.

Японская иена– это просто безумие. Эти ребята действительно прячут узор в цветах на банкноте,

– добавил Арун Майни.

Тысячи комментаторов поспешили поделиться своими мыслями, причем многие из них раньше совершенно не знали о скрытой функции:

"Уровень безопасности банкнот, честно говоря, безумный".

"Мой принтер копирует только часть купюры и останавливается".

Почему почти невозможно подделать деньги

Прежде всего отметим, что подделка денег– это серьезное преступление, который обязательно будет иметь юридические последствия. Хотя существуют разные причины, почему люди могут пытаться подделать деньги, важно понять, почему это деяние незаконно и что останавливает большинство попыток фальсификации.

Современные банкноты оснащены многочисленными защитными элементами., что усложняют их подлог. Это включает:

специальные виды бумаги,

водяные знаки,

голографические ленты,

микропечать,

ультрафиолетовые и инфракрасные маркировки, что видимы только под определенным светом.

Технологии печати становятся все сложнее, что значительно усложняет возможность изготовления убедительных копий.