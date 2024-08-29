Блогер взяв декілька купюр: долар, євро, британський фунт та японську єну.

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Однак коли він відсканував гроші, то побачив надпис: "Оригінал не може бути скопійований". Також на купюрах був специфічний візерунок, відомий як сузір'я Евріона через схожість із сузір'ям Оріона. Блогер зазначив, що жоден сканер не дав змоги скопіювати гроші.

Японська єна – це просто божевілля. Ці хлопці насправді ховають візерунок у кольорах на банкноті,

– додав Арун Майні.

Тисячі коментаторів поспішили поділитися своїми думками, причому багато хто з них раніше абсолютно не знав про приховану функцію:

"Рівень безпеки банкнот, чесно кажучи, божевільний".

"Мій принтер копіює тільки частину купюри і зупиняється".

Чому майже неможливо підробити гроші

Перш за все зазначимо, що підробка грошей – це серйозний злочин, який обов'язково матиме юридичні наслідки. Хоча існують різні причини, чому люди можуть намагатися підробити гроші, важливо зрозуміти, чому це діяння є незаконним і що зупиняє більшість спроб фальсифікації.

Сучасні банкноти оснащені численними захисними елементами, що ускладнюють їх підробку. Це включає:

спеціальні види паперу,

водяні знаки,

голографічні стрічки,

мікропечатку,

ультрафіолетові та інфрачервоні маркування, що видимі тільки під певним світлом.

Технології друку стають все складнішими, що значно ускладнює можливість виготовлення переконливих копій.