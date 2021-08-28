Блогер показал, как бы выглядела Эмили Блант в роли Капитана Марвел вместо Бри Ларсон
Источник:stryder HD
Поговаривают, что Капитан Марвел, возможно, худший фильм Marvel на сегодня. Но какой была бы лента, если бы главную роль в нем исполнила другая актриса?
Блогер, скрывающийся в сети под ником striker HD, на своем ютуб-канале постоянно публикует фанатские трейлеры и отрывки из фильмов. В них с помощью технологии DeepFake он представляет главных героев лент в исполнении других актеров.
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На этот раз, используя нейронные сети, он наложил лицо Эмили Блант поверх лица Бри Ларсон, которая сыграла супергероиню Кэрол Денверс в фильмах "Капитан Марвел" и "Мстители: финал".
Как могла бы выглядеть Эмили Блант в роли Капитана Марвел: видео
Другие роботы stryder HD:
- он превращал сына Клинта Иствуда в Росомаху вместо Хью Джекмана;
- Генри Кавилла изобразил Коннором Маклаудом в перезапуске фильма "Горец";
- а Элизабет Олсен стала Дейенерис в "Игре престолов" вместо Эмилии Кларк.
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