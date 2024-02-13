Импульсивное решение: парень набил тату на арабском языке, но не поинтересовался переводом

Блогер, по имени Джордан захотел набить на теле красивую фразу "без сожаления" на арабском языке. Она имеет для него символическое значение.

Однако парень признал, что не уделил должного внимания деталям и просто ошибочно набил другую фразу.

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Что на самом деле набил парень

Джордан понял, что татуировка совсем не соответствует оригиналу. Вместо заявленной фразы на ребрах красовалось имя "Стефани", что не имело для него никакого значения.

Правда раскрылась, когда блогер отдыхал в гей-клубе и решил поинтересоваться у мужчины, который владел арабским языком, переводом надписи. Тот, в свою очередь, подтвердил, что Джордан вытатуировал себе женское имя.

Парень набил не то тату: смотрите видео

Как так случилось

Причиной досадной ошибки стала импульсивность парня: он не удостоверился в правильности перевода и полностью доверился тату-мастеру.

Скажу сразу: мастер тут абсолютно не виноват. Это моя вина. Я не проверил перевод. Наверное, был пьян, когда делал ее. Просто набрал в Google "no regret in Arabic" (без сожаления на арабском) и использовал первое, что увидел в выдаче,

– отметил парень.

Его история стала предметом оживленного обсуждения в социальных сетях.