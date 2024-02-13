Однак хлопець визнав, що не приділив належної уваги деталям і просто помилково набив іншу фразу.

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Що насправді набив хлопець

Джордан зрозумів, що татуювання зовсім не відповідає оригіналу. Замість заявленої фрази на ребрах красувалося ім'я "Стефані", що не мало для нього жодного значення.

Правда розкрилась, коли блогер відпочивав у гей-клубі й вирішив поцікавитися у чоловіка, який володів арабською мовою, перекладом напису. Той, своєю чергою, підтвердив, що Джордан витатуював собі жіноче ім'я.

Хлопець набив не те тату: дивіться відео

Як так сталося

Причиною прикрої помилки стала імпульсивність хлопця: він не впевнився в правильності перекладу і повністю довірився тату-майстру.

Скажу відразу: майстер тут абсолютно не винен. Це моя вина. Я не перевірив переклад. Напевно, був п'яний, коли робив її. Просто набрав у Google "no regret in Arabic" (без жалю арабською) і використав перше, що побачив у видачі,

– зазначив хлопець.

Його історія стала предметом жвавого обговорення в соціальних мережах.