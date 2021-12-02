Блогер без грима за секунды превращается из Киры Найтли в Хью Гранта: вирусный мастер-класс

В своих преобразованиях американская актриса Мэри Элизабет Келли использует собственную актерскую технику. В видео она раскрывает секрет британских актеров и невероятно похоже их имитирует.

Выражение лица – это аспект актерского мастерства. Это то, что актер может сделать, чтобы создать любой вид. Секрет успеха блогера и актрисы Мэри Элизабет Келли – собственная техника – актерская игра нижней челюстью, смысл которой заключается в имитации мимики, особенно движений рта человека.

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Девушка прославилась в тиктоке своими пародиями на известных актеров – она очень точно имитирует Мэгги Смит, Киру Найтли, Фиби Уоллер-Бридж, Эмму Томпсон, Оливию Колман и даже Хью Гранта. Келли изначально делала показы для своих друзей, но во время пандемии она решила снять видео для тиктока, чтобы испытать свой стиль на широкой аудитории. Ее ролики, на которых она пародирует знаменитостей, мгновенно становятся вирусными и набирают миллионы просмотров.

Я большая любительница кино и телевидения, и меня всегда привлекают движения рта и особенности актеров для моего собственного изучения и для развлечения,

– рассказала Элизабет

Мэри Элизабет Келли пародирует британских актеров: видео

Мэри Элизабет Келли пародирует главных героев сериала "Наследники": видео

Мэри Элизабет Келли пародирует знаменитостей: видео

Мэри Элизабет Келли изучала драматургию в Северо-западном университете Иллинойса. После неудачных попыток получить роль в бродвейском мюзикле в Нью-Йорке, она переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в кино.