Блюда, от которых у вас исчезнет аппетит: впечатляющие фото
Каждый повар всегда пытается не только приготовить вкусные блюда, но и красиво их презентовать. От этого зависит репутация заведения и количество посетителей. Иногда креативность работников поражает всех, а особенно посетителей, которые получили слишком оригинальные блюда.
Источник: 24 канал
Мы сделали для вас подборку блюд, от которых у вас может исчезнуть аппетит. Причиной этого может стать нестандартная подача популярных блюд.
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Тирамису, который сверху покрыт крошками печенья "Орео"
Фото reddit
Оригинальная подача завтрака в собачьей миске
Фото syri
Мороженое, которое подали в раковине
Фото pausecafein
Интересно, как моют такие тарелки
Фото reddit
Пожалуй, трудно есть салат "Цезарь" с такой посуды
Фото pholder
Очень оригинальная подача
Фото pholder
Чтобы получить соус, нужно сначала съесть спагетти
Фото reddit
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Новая стильная посуда для подачи
Фото pausecafein
Не слишком аппетитная яичница "Бенедикт" в стакане
Фото reddit
Это блюдо нужно есть максимально осторожно, иначе мясо смешается с солью и вам придется отказаться от заказа
Фото figyelj
"Я заказал багет с салями. Кажется, здесь самообслуживания"
Фото pausecafein
"Это блюдо мне подали в модном итальянском ресторане"
Фото reddit
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