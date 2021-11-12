Блейк Лайвли покрасила туфли лаком для ногтей: как теперь выглядит обувь за тысячу долларов

Популярная американская актриса Блэйк Лайвли 9 ноября посетила торжественное мероприятие в Эмпайр-стейт-билдинге в Нью-Йорке. Она появилась там в идеально гармоничном образе, но была в нем одна "изюминка", о которой звезда призналась немного позже.

Для вечеринки по случаю возобновления регулярного авиасообщения между США и Великобританией Блейк Лайвли выбрала элегантное наряд в красном цвете. Она надела платье Georges Chakra и пальто Max Mara, а завершила образ сумочкой Chanel и туфлями Manolo Blahnik Hangisi.

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Блейк Лайвли на вечеринке в Эмпайр-Стейт-Билдинг / Фото из инстаграма blakelively

Однако было одно "но". Обувь, в которой пришла актриса, несколько отличалась от оригинальной модели. После вечеринки Блейк призналась в инстаграме, что покрасила украшение на туфлях за 995 долларов (26 тысяч гривен) красным лаком для ногтей, чтобы они лучше подходили к ее образу.

Извините, Manolo Blahnik, за то, что перед выходом из дома я покрасила белое украшение на моих туфлях красным лаком для ногтей. Оно стоило того?

– написала актриса в инстаграм-истории.

Блейк Лайвли принесла извинения дизайнеру за то, что разрисовала туфли / Скриншот из инстаграма blakelively



Оригинальный вид туфель и творение Блейк Лайвли / Коллаж 24 канала

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В образе "с изюминкой" Блейк Лайвли произнесла речь, в которой рассказала, насколько рада тому, что живет в Нью-Йорке. Актриса заметила, что еще никогда не чувствовала себя более похожей на жительницу "Большого яблока", чем в тот день. Кто знает, возможно, на эти ощущения повлияли и собственноручно переделанные туфли.

Кроме того, на мероприятии звезде удалось нажать на рычаг, управляющий освещением Эмпайр-Стейт-Билдинг. В ту ночь небоскреб светился цветами британского флага, отмечая снятие запрета на перелеты между США и Великобританией, который ввели из-за пандемии коронавируса.