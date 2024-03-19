Бэнкси создал новый яркий мурал в Лондоне с мощным посланием: красноречивое фото

Один из самых известных анонимных стрит-арт-художников Бэнкси порадовал поклонников новым творением. В ночь на 18 марта, в Лондоне на стене здания в Финсбери-парке появился новый мурал.

И хотя, на первый взгляд, он может показаться вполне обычным, на самом деле в нем есть глубокий символизм.

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На стене здания в Финсбери-парке художник разбрызгал краску, напоминающую распустившиеся листья деревьев. Также на стене он нарисовал человека, который держит в руках опрыскиватель. Символично, что все это нарисовано на стене позади обрезанного дерева.

Сообщение понятно: природа борется, и мы должны помочь ей отрасти. Сейчас весна, и это дерево должно было бы распускаться листьями, но Бэнкси, видимо, проехал мимо и подумал, как жалко оно выглядит,

– отметил в комментарии BBC исследователь творчества Бэнкси Джеймс Пик.

Стена до и после работы Бэнкси / Фото из инстаграма banksy

Заметим, что Бэнкси неоднократно выражал поддержку Украине и даже создал 7 граффити в пострадавших городах Киевской области. Речь идет о Бородянке, Ирпень, Гостомель, Горенка и Киев. Позже британский уличный художник подтвердил, что все 7 граффити создал он.