І хоча, на перший погляд, він може здатися цілком звичайним, насправді у ньому є глибокий символізм.
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На стіні будівлі в Фінсбері-парку художник розбризкав фарбу, що нагадує розквітле листя дерев. Також на стіні він намалював людину, яка тримає в руках оприскувач. Символічно, що все це намальовано на стіні позаду обрізаного дерева.
Повідомлення зрозуміле: природа бореться, і ми повинні допомогти їй відрости. Зараз весна, і це дерево мало б розпускатися листям, але Бенксі, мабуть, проїхав повз і подумав, як жалюгідно воно виглядає,
– зазначив у коментарі BBC дослідник творчості Бенксі Джеймс Пік.
Стіна до та після роботи Бенксі / Фото з інстаграму banksy
Зауважимо, що Бенксі неодноразово висловлював підтримку Україні і навіть створив 7 графіті у постраждалих містах Київської області. Мовиться про Бородянку, Ірпінь, Гостомель, Горенку та Київ. Пізніше британський вуличний художник підтвердив, що всі 7 графіті створив він.
Хто такий БенксіБенксі – це загадкова фігура у світі сучасного мистецтва, широко відома своїми вуличними графіті, які часто містять гостру політичну та соціальну критику. Особа Бенксі залишається анонімною, хоча існують численні теорії та спекуляції на цей рахунок. Його роботи, як правило, виникають несподівано на вулицях міст по всьому світу.
Бенксі використовує техніку шаблонного графіті, яка дозволяє швидко і точно відтворювати складні зображення. Його твори часто супроводжуються сатиричними підписами, що додають додатковий рівень змісту. Теми творчості Бенксі охоплюють різноманітні питання, включаючи війну, міграцію, нагляд, жадібність та екологію.