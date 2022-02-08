Безумный киноман: фанат Marvel посетил 205 сеансов фильма "Человек-паук: Домой пути нет"

Кинолента "Человек-паук: Нет пути домой" стала самой кассовой с начала пандемии, преодолев отметку в 1 миллиард долларов кассовых сборов. Это и неудивительно, ведь у фильма есть особенно страстные фанаты.

Рекордный киномарафон

Самым преданным из них можно назвать мексиканца Рамиро Агустина Аланиса, что посетил 205 киносеансов, где показывали этот фильм. Он успел это сделать за 1,5 месяца – с момента мировой премьеры 17 декабря 2021 года по 3 февраля.

Это интересно LEGO выпустит набор с молотом Тора: как будет выглядеть Мьельнир

Хотя это еще не подтверждено официально, он установил мировой рекорд по количеству просмотров одного и того же фильма о супергероях. Чтобы подтвердить это, он сохранил все 205 билетов на киносеансы.

Поклонник посмотрел "Человек-паук: Нет пути домой" 205 раз / Фото Рамиро Агустина Аланиса

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" длится 148 минут. Это значит, что мужчина потратил на установление своего рекорда 505 часов или 21 полные сутки. На деле Рамиро просматривал ленту по 4 раза в день. Вероятно, он изучил все реплики героев на память.

205-сеанс "Человека-паука" / Фото Рамиро Агустина Аланиса

Это не стало первым подобным опытом для Рамиро. В мае 2021 года он установил официальный рекорд Гиннеса, просмотрев фильм "Мстители: Финал" в кинотеатрах 191 раз, поэтому сейчас он превзошел свое же достижение. В прошлый раз в процессе киномарафона мужчина перестал общаться с семьей и сбросил 7 килограммов.

Интересная история компании Pixar: смотрите видео