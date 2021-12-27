Безумная традиция: семья показывает реалии жизни с детьми в курьезных рождественских открытках

Наверное, большинству родителей известно, что сделать фото с маленькими детьми бывает очень тяжело. Они не могут усидеть на месте, а хотят бегать, играться и шалить.

Об этом хорошо знает и семья Стэнли из американского штата Северная Каролина. Особенно серьезной эта проблема стала для них в канун Рождества 8 лет назад, когда дело дошло до фотографии для праздничной открытки.

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Им никак не удавалось сделать традиционное хорошее фото с двумя детьми. После многих попыток они сдались, и придумали новую идею, которая стала их изюминкой. С 2014 года они присылают своим родным и близким открытки, которые показывают, какова настоящая жизнь с детьми. Стэнли назвали это жанром "родительской катастрофы", что делает их открытки еще веселее.

С годами их семья увеличилась, и идей для курьезных снимков стало еще больше. Теперь к перечню рождественских традиций добавилась и ежегодная сумасшедшая фотосессия. Развлечения 24 предлагают вам посмотреть нынешнюю и прошлые открытки Стэнли – возможно они и вас вдохновят на что-то подобное.

#1 2014 год

#2 2015 год

#3 2016 год

#4 2017 год

#5 2018 год

#6 2019 год

#7 2020 год

#8 2021 год

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