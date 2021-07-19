Беременный мужчина и многорасовые рукопожатия: эмодзи, которые могут появиться в ближайшее время

Кроме того, представили эмодзи "закусывание губы", "разряженная батарея", "коралл", "детская горка", "костыль", "рентген", "спасательный круг" и другие. Это смайлики, которые могут появиться в следующем году.

Новые эмодзи представили по случаю Всемирного дня смайликов в субботу, 17 июля. Они завершают стремление консорциума Unicode предложить мужские, женские и гендерно-нейтральные версии всех доступных смайлов, а также выбор тонов кожи.

Это интересно Финансовая грамотность для гемблеров: как правильно управлять деньгами, играя в казино

Так "человек с короной" присоединится к "принцу" и "принцессу" для гендерно-нейтральной королевской семьи. А транс- и небинарные беременности теперь будут представлены в наборе смайликов благодаря двум новым гендерным вариантам для смайликов "беременная женщина". Консорциум Unicode также позволит пользователям отображать рукопожатие между руками с различным оттенком кожи. Показали также ряд новых версий популярных эмодзи с желтым лицом, в том числе тающее лицо, приветствуещее лицо, лицо, сдерживающее слезы, и лицо, на которое невыносимо смотреть.



Эмодзи, которые могут появиться в ближайшее время / Фото Emojipedia



Эмодзи, которые могут появиться в ближайшее время / Фото Emojipedia

Представленные смайлики являются черновиком для следующего выпуска смайлов для версии Emoji 14.0. Поэтому конечный вариант эмодзи может быть обновлен и отличаться от дизайна, выпущенного основными поставщиками.

К теме Всемирный день эмодзи: 7 интересных фактов осмайликах, без которых мы не представляем жизни