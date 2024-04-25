Байден предположил, что его дядю могли съесть каннибалы: лидер Новой Гвинеи возмутился

Президент США Джо Байден предположил, что его дядю съели каннибалы Новой Гвинеи. Это якобы произошло во время Второй мировой войны.

В ответ на это премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Джеймс Марапе в ответ возмутился, что его нация не заслуживает таких ярлыков.

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С чего начался скандал

Дело в том, что Джо Байден посетил военный мемориал пропавших без вести в городе Скрентон, штат Пенсильвания. На этом мемориале выгравировано, среди других, имя Амброуза Финнегана. Он был дядей Байдена, чей самолет сбили над Новой Гвинеей, а тело так и не нашли.

Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. Он вызвался добровольцем, потому что кто-то не мог это сделать. Его сбили в районе, где в то время в Новой Гвинее было много каннибалов,

– сказал Байден.

Ответ лидера Папуа Новой Гвинеи

Премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Джеймс Марапе в ответ заявил, что его страна "не заслуживает того, чтобы на нее навешивали такие ярлыки". Он добавил, что Папуа Новая Гвинея и Соломоновы Острова остаются заваленными человеческими останками времен войны, обломками самолетов и кораблей, а также остатками бомб, которые все еще убивают людей.

"Я призываю президента Байдена заставить Белый дом заняться очисткой этих остатков Второй мировой войны, чтобы правда о пропавших без вести военнослужащих, таких как Амброуз Финнеган, могла быть установлена", – отметил он.

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