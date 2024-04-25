У відповідь на це прем'єр-міністр Папуа Нової Гвінеї Джеймс Марапе у відповідь обурився, що його нація не заслуговує на такі ярлики.

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З чого почався скандал

Річ у тім, що Джо Байден відвідав військовий меморіал зниклих безвісти у місті Скрентон, штат Пенсильванія. На цьому меморіалі вигравіюване, серед інших, ім'я Амброуза Фіннегана. Він був дядьком Байдена, чий літак збили над Новою Гвінеєю, а тіло так і не знайшли.

Він літав на одномоторних літаках, здійснював розвідувальні польоти над Новою Гвінеєю. Він зголосився добровольцем, тому що хтось не міг це зробити. Його збили в районі, де на той час у Новій Гвінеї було багато канібалів,

– сказав Байден.

Відповідь лідера Папуа Нової Гвінеї

Прем'єр-міністр Папуа Нової Гвінеї Джеймс Марапе у відповідь заявив, що його країна "не заслуговує на те, щоб на неї навішували такі ярлики". Він додав, що Папуа Нова Гвінея і Соломонові Острови залишаються заваленими людськими останками часів війни, уламками літаків і кораблів, а також залишками бомб, які все ще вбивають людей.

"Я закликаю президента Байдена змусити Білий дім зайнятися очищенням цих залишків Другої світової війни, щоб правда про зниклих безвісти військовослужбовців, таких як Амброуз Фіннеган, могла бути встановлена", – зазначив він.

Раніше ми писали, що жінку звільнили з роботи через незвичне ім'я. Батьки назвали її Свастика. Її обліковий запис у компанії Uber був заблокований через те, що її ім'я вважали "потенційно образливим".