Бабушка поразила сеть образом, который она выбрала на похороны подруги

Бабушка, которую в сети уже окрестили "самой известной бабушкой поколения Z", произвела фурор. Она поделилась "похоронным нарядом".

В своем последнем видео, посвященном моде, бабушка с Шелтона, что в американском штате Коннектикут, показала свой образ, в котором она пошла на похороны подруги.

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На 93-летней бабушке был черный свитер с блестящими серебристыми вставками и длинные брюки. К очкам в золотой оправе Лилиан подобрала маленькую черную сумочку с золотой фурнитурой. Из аксессуаров она надела привлекательные серьги в форме диско-шара.

Это мой наряд для похорон. Если вам не нравится, мне все равно. Я лишь хочу, чтобы призракам понравилось, мы когда-то танцевали, поэтому я надела эти серьги,

– добавила эпатажная бабушка.

Бабушка подготовила образ на похороны подруги: смотрите видео

Как на образ отреагировали в сети

"Если вы не придете на мои похороны с такой энергией, мы не сможем быть друзьями".

"Мне нравится, как вы почтили вашу подругу, надев эти серьги. Это на самом деле так мило".

Жизнерадостное отношение Лилиан к смерти вызывает смех у поклонников, а в одной из своих публикаций она добавила сообщение с советами, что надеть на ее похороны.

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