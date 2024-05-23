Бабушка поразила сеть образом, который она выбрала на похороны подруги
Источник:тикток @grandma_droniak
Бабушка, которую в сети уже окрестили "самой известной бабушкой поколения Z", произвела фурор. Она поделилась "похоронным нарядом".
В своем последнем видео, посвященном моде, бабушка с Шелтона, что в американском штате Коннектикут, показала свой образ, в котором она пошла на похороны подруги.
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На 93-летней бабушке был черный свитер с блестящими серебристыми вставками и длинные брюки. К очкам в золотой оправе Лилиан подобрала маленькую черную сумочку с золотой фурнитурой. Из аксессуаров она надела привлекательные серьги в форме диско-шара.
Это мой наряд для похорон. Если вам не нравится, мне все равно. Я лишь хочу, чтобы призракам понравилось, мы когда-то танцевали, поэтому я надела эти серьги,
– добавила эпатажная бабушка.
Бабушка подготовила образ на похороны подруги: смотрите видео
Как на образ отреагировали в сети
- "Если вы не придете на мои похороны с такой энергией, мы не сможем быть друзьями".
- "Мне нравится, как вы почтили вашу подругу, надев эти серьги. Это на самом деле так мило".
Жизнерадостное отношение Лилиан к смерти вызывает смех у поклонников, а в одной из своих публикаций она добавила сообщение с советами, что надеть на ее похороны.Набридло проводити вечори за переглядом чергового серіалу? slotoking пропонує альтернативу – покрутіть барабани у слотах та перевірте, чи усміхнеться вам удача. Реєструйтеся зараз і відкрийте для себе світ розваг!
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