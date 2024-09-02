Спала на деревьях и подружилась с лисой: бабушка рассказала, как 5 дней выживала в Альпах

Бабушка, по имени Джузеппина Барделли, несмотря на свой почтенный возраст и проблемы со здоровьем, смогла выжить 5 дней в итальянских Альпах. Она пила дождевую воду, спала на деревьях, молилась и даже "подружилась" с лисой.

Известно, что бабушке на момент инцидента было 89 лет.

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Она потерялась, когда вместе со своим 57-летним сыном Серджио собирала грибы. Внезапно ей стало плохо и она потеряла сознание. Бабушка упала с высоты 20 футов в овраг, сломав несколько ребер. Ее сын сразу же сообщил об этом спасателям и они начали поиски, внимательно прочесывая территорию в районе Монтереккио на границе со Швейцарией, но никак не могли найти потерпевшую.

Пожарный Сильвио Риццелли, который координировал спасательную операцию с участием 50 человек, отметил, что они почти опустили руки.

В воскресенье утром, когда спасатели уже подумывали прекратить поиски, произошло настоящее чудо. Джузеппина оказалась в глубоком овраге с высокой растительностью. Она не могла видеть нас, а мы – ее. Когда наши люди добрались до женщины, она была уставшая, но в сознании. Это невероятно, что человек в ее возрасте может оказывать такое сопротивление,

– рассказал Риццелли.

Как бабушке удалось выжить

Несмотря на травму, бабушка не собиралась умирать, поэтому пыталась выжить любой ценой. Она пила дождевую воду в лужах, спала на деревьях, используя растительность как прикрытие.

Несколько раз к ней подходила лиса – они даже подружились. Когда спасатели сказали, что мама жива, радости не было предела. Огромная благодарность многим людям, которые нам помогали. Сейчас с ней все в порядке,

– отметил еще один ее сын, Роберто.

Сейчас бабушка находится в больнице, она выздоравливает после своих приключений.