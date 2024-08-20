Ведущий схватил паническую атаку в прямом эфире: видео инцидента

Австралийского ведущего прогноза погоды Нейта Бирна охватила паника прямо в прямом эфире. Мужчина начал задыхаться и обратился к коллеге в студии, попросив паузу.

Соответствующее видео появилось в социальной сети Х (бывший Twitter).

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Поражает, но ни ведущий, ни его коллега не растерялись в этой ситуации.

В этой части страны идут сильные дожди, и в ближайшие дни их будет очень много... Извините, мне нужна пауза на секунду. Как некоторые из вас знают, у меня случаются приступы паники. Это именно тот случай,

– сказал синоптик.

Его коллега Лиза Миллар отреагировала молниеносно, ведь также знает о панических атаках Бирна.

Ведущий публично признался о своем тревожном расстройстве в статье 2 года назад. По словам мужчины, именно страх перед прямым эфиром во время объявления прогноза погоды спровоцировал его первую паническую атаку. Теперь с этим приходится бороться постоянно.

Другие коллеги также поддержали ведущего. Так, соведущий Майкл Роуленд также подчеркнул хорошую сплоченность телевизионной команды "Сніданку". На своей странице в инстаграме он написал: "Как команда, мы всегда прикроем твою спину, Нейте".

Ведущий схватил паническую атаку в прямом эфире: смотрите видео