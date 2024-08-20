Відповідне відео з'явилося в соціальній мережі Х (колишній Twitter).
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Вражає, але ані ведучий, ані його колега не розгубилися у цій ситуації.
У цій частині країни йдуть сильні дощі, і найближчими днями їх буде дуже багато… Вибачте, мені потрібна пауза на секунду. Як дехто з вас знає, у мене трапляються напади паніки. Це саме той випадок,
– сказав синоптик.
Його колега Ліза Міллар відреагувала блискавично, адже також знає про панічні атаки Бірна.
Інші колеги також підтримали ведучого. Так, співведучий Майкл Роуленд також підкреслив хорошу згуртованість телевізійної команди "Сніданку". На своїй сторінці в інстаграмі він написав: "Як команда, ми завжди прикриємо твою спину, Нейте".
Ведучий схопив панічну атаку у прямому ефірі: дивіться відео