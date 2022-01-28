Ариэль, Жасмин и Питер Пен: как персонажи мультфильмов выглядели бы в реальной жизни
28 января 2022 , 16:49Читати новину українською
Источник:инстаграм hidreley
Кто в детстве не мечтал встретиться с персонажами любимых мультфильмов в реальной жизни? К сожалению, сделать это невозможно, однако есть способ увидеть, как бы они выглядели, если бы были настоящими людьми.
Энтузиаст Хидрели Диао, заручившись помощью нейросетей и фоторедакторов, превратил изображения популярных мультипликационных персонажей в реалистичные. Он показал, какими они могли бы быть, если бы вместе с нами жили в реальном мире. Следует сказать, что такие перевоплощения совсем не лишили их индивидуальности и особенного шарма.
Это интересно Даже не верится: 15 вещей, о существовании которых вы могли не знать